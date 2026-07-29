Rugby Club Cavalieri: tre identità, un solo territorio e un progetto condiviso per puntare in alto

PRATO – Nasce oggi Rugby Club Cavalieri, nuovo club sportivo che si pone l’obiettivo, come spiegano in una nota, “di dare vita a un progetto sinergico per la valorizzazione del rugby sul territorio. La neo costituita società raccoglie una solida eredità rugbistica sviluppata negli anni tra Prato e Sesto Fiorentino e rappresenta il vertice di […]

PRATO – Nasce oggi Rugby Club Cavalieri, nuovo club sportivo che si pone l’obiettivo, come spiegano in una nota, “di dare vita a un progetto sinergico per la valorizzazione del rugby sul territorio. La neo costituita società raccoglie una solida eredità rugbistica sviluppata negli anni tra Prato e Sesto Fiorentino e rappresenta il vertice di un movimento che coinvolge con passione autentica centinaia di atleti, famiglie, volontari, sostenitori e allenatori. Il nuovo sodalizio inizia il suo cammino con l’intenzione di costruire un polo di riferimento, capace di rafforzare la tradizione e le competenze di un’area particolarmente fertile nello sviluppo dei talenti, offrendo agli atleti un percorso

agonistico completo”.

La struttura sportiva comprende infatti la prima squadra, impegnata nel campionato nazionale di serie A, una squadra cadetta in serie B e la formazione Under 18, punto di collegamento fra il settore giovanile e l’attività senior. Le attività si svolgeranno presso il campo “Carlo Montano” di viale Galilei a Prato e il campo “Querceto” di via della Quercia a Sesto Fiorentino. “Il progetto – aggiungono – si sviluppa in collaborazione con Gispi Rugby Prato e Sesto Rugby, che continueranno a seguire la formazione dei giovani dalle categorie Under 6 fino all’Under 16. Rugby Club Cavalieri avrà invece la responsabilità del percorso élite, dall’Under 18 fino alle squadre senior, garantendo continuità tecnica agli atleti provenienti dai due club. Gli staff di Rugby Club Cavalieri, Gispi Rugby Prato e Sesto Rugby lavoreranno in stretta

sinergia per condividere metodologie di allenamento e modalità di gestione dei gruppi, così da accompagnare i ragazzi verso il passaggio dall’Under 16 all’Under 18 all’interno di un ambiente coerente, positivo e orientato al miglioramento”.

La collaborazione non costituisce una fusione: “Ogni società conserva la propria identità e agisce in autonomia, operando all’interno di una visione sportiva comune. Il piano strategico 2026-2029 individua nella formazione, nella collaborazione, nella trasparenza e nel radicamento sul territorio i pilastri non negoziabili del progetto. Rugby Club Cavalieri intende promuovere una cultura sportiva fondata sui principi cardine del rugby, quali responsabilità, rispetto, inclusione e senso di appartenenza. Tra i traguardi tecnici prefissi dal consiglio direttivo figurano il consolidamento della prima squadra nel girone meritocratico di serie A, la costruzione di un gruppo Under 18 forte e competitivo a livello nazionale, il miglioramento costante della squadra cadetta in serie B, vero e proprio serbatoio del vertice senior”. Questo invece l’organigramma: presidente Simone Marioni, vicepresidente Giampaolo Sodini, consigliere Simone Parrini, coordinatore di progetto per l’area sportiva Francesco Fusi, direttore sportivo Alberto Chiesa, coordinatore tecnico Juniores Alessandro Lunardi, area organizzativa – safeguarding e coordinatore Team Manager Massimo Fondi, amministrazione Romina Bernardini, media e comunicazione Valerio Bardi.

“Rugby Club Cavalieri nasce dalla volontà di potenziare un patrimonio costruito nel tempo, – dice il presidente Marioni – mettendo competenze, strutture ed energie al servizio di un piano comune. Vogliamo offrire ai nostri atleti una proposta tecnica ambiziosa, senza perdere il legame con le radici da cui proveniamo. Affrontiamo questa nuova sfida con entusiasmo e con la consapevolezza che la chiarezza d’intenti e la programmazione saranno fondamentali per costruire un futuro duraturo”.