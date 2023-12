Rugby, per i Cavalieri Union arriva l’ottava vittoria in nove partite. Ma anche le giovanili possono sorridere

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il 2023 dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto si è concluso nel migliore dei modi. Nell’ultimo turno dell’anno tutte le categorie sono riuscite infatti a strappare dei risultati positivi, consentendo al club di affrontare le prossime festività natalizie in un clima di grande serenità. La prima dquadra ha battuto il Primavera in trasferta con il punteggio di 61-35 che vale 5 punti in classifica nel girone 3 della serie A. Sul campo “Sapienza di sport” di Roma è andata in scena una partita ricca di mete e di azioni spettacolari, vinta dai Cavalieri dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, comunque concluso con il punto di bonus in tasca al 40′ minuto. Nella ripresa sono arrivate altre 5 mete (9 in totale) frutto di una grande intensità nel gioco allargato e di un lavoro collettivo riuscito alla perfezione. Per i ragazzi allenati dal Alberto Chiesa si tratta dell’ottava vittoria in nove partite. La classifica rimane invariata, con la Lazio sempre in testa e in vantaggio di 5 punti a quota 44 sui Cavalieri secondo a quota 39. Alla ripresa del campionato il 14 gennaio è prevista la trasferta di Paganica, con gli abruzzesi attualmente in penultima posizione in classifica a quota 7 punti.

Ma è positiva anche la domenica delle giovanili. La squadra Under 18 che partecipa al campionato ‘titolo’ ha ottenuto una vittoria brillante sulla Lazio che tallonava i ragazzi di Otano e Palmariello al nono posto in classifica. La formazione romana è stata battuta grazie a quattro mete che portano la firma di Giachini, Giagnoni F., Cella e Di Guida. Le trasformazioni di Bencini (2) e Cella hanno arrotondato il punteggio sul 26-15. I pari età che partecipano al campionato regionale hanno strappato un’affermazione molto importante sul difficile campo di Piombino. I ragazzi allenati da Bessi e Pagliai infatti si sono imposti 22-17 contro i Mascalzoni del Canale e chiudono una prima parte di stagione contraddistinta da un miglioramento costante. Benissimo anche il gruppo Under 16, impegnato nella doppia trasferta in terra emiliana tra Bologna e Imola. Sul terreno di gioco della società felsinea la formazione che partecipa al campionato Elite ha battuto il Bologna RC con il punteggio di 36-12, un successo che certifica il primato assoluto e incontrastato nel girone 2. La squadra che partecipa al campionato interregionale invece ha impattato 19-19 sul campo Tassinari di Imola. Un pareggio che consente di muovere la classifica per la seconda domenica di fila, dopo il prezioso punto di bonus difensivo ottenuto una settimana fa a Scandicci. L’attività agonistica ufficiale delle giovanili al pari di quella della prima squadra adesso si ferma e riprenderà nel secondo weekend di gennaio 2024.