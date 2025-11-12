CAMPI BISENZIO – Lions in piazza per la prevenzione sanitaria gratuita. E’ l’appuntamento in programma sabato 15 novembre a Campi Bisenzio, dalle 10 alle 18, in piazza Fra Ristoro, e organizzato dal Lions Club Le Signe (nella locandina che pubblichiamo tutte le visite che si potranno fare nell’occasione). “Un service dei Lions consolidato da tempo – spiegano – e che ci consente, insieme agli Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio, di mettere a disposizione della comunità un gruppo di medici che offrono la propria professionalità gratuitamente”.
Sabato 15 a Campi Lions in piazza per la prevenzione sanitaria gratuita
