Sabato 6 giugno apre “Il giardino delle api”: a Campi Bisenzio il primo apiario di una Misericordia in Italia

CAMPI BISENZIO – Se quella che si celebra oggi è la “Giornata mondiale dell’ambiente”, quale migliore occasione per “festeggiarla” se non partecipando domani, sabato 6 giugno, all’inaugurazione de “Il giardino delle api”, il primo apiario di una Misericordia in Italia. Quello della Misericordia di Campi Bisenzio. Con il taglio del nastro alle 15.30 per immergersi in un pomeriggio fra natura, tradizioni e dolcezza. Un progetto che unisce educazione ambientale, tutela della biodiversità e coinvolgimento della comunità: a partire dalle 15, quindi, prenderà il via una giornata ricca di appuntamenti. A partire dalla presentazione del progetto e una serie di approfondimenti sull’apicoltura urbana. A seguire la firma del Patto educativo con il Comune di Campi Bisenzio, la cerimonia del taglio del nastro, le visite guidate all’apiario per bambini e famiglie e tanto altro ancora. Durante tutto il pomeriggio sarà inoltre aperta la fiera del brigidino e del miele oltre al chiosco della Misericordia. Un’occasione speciale, quindi, per scoprire da vicino il ruolo fondamentale delle api e celebrare insieme un progetto che guarda al futuro del nostro territorio.

Per quanto riguarda la possibilità di visitare l’apiario, chiunque lo desideri sarà accompagnato passo dopo passo da un apicoltore esperto, equipaggiato con tutti i dispositivi di protezione individuale necessari. Un appuntamento da non perdere soprattutto con la visita riservata ai bambini dalle 16 alle 18. Per informazioni e prenotazioni scrivere una e-mail all’indirizzo comunitaeducante@comune.campi-bisenzio.fi.it.