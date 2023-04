Saharawi: raccolti libri e farmaci per il volo di aprile

SESTO FIORENTINO – Libri didattici, matite e altro materiale per la scuola, ma anche farmaci e maglie e scarpe sportive: sono alcuni dei prodotti raccolti in questi giorni dalle aziende e commercianti locali dall’associazione Ban Slout Larbi che partirà l’8 aprile con destinazione i campi Saharawi in Africa. Ad accompagnare il gruppo composto da amministratori, […]

SESTO FIORENTINO – Libri didattici, matite e altro materiale per la scuola, ma anche farmaci e maglie e scarpe sportive: sono alcuni dei prodotti raccolti in questi giorni dalle aziende e commercianti locali dall’associazione Ban Slout Larbi che partirà l’8 aprile con destinazione i campi Saharawi in Africa. Ad accompagnare il gruppo composto da amministratori, associazioni e cittadini ci saranno i rappresentanti dell’associazione Ban Slout Larbi che consegneranno alla popolazione saharawi il materiale raccolto. In questi giorni l’associazione sestese si è recata da alcuni sostenitori del volo Saharawi per ricevere i doni raccolti: alla Libreria Rinascita Ubik, al Doccia Calcio, alle Farmacie Azienda e servizi. “Siamo felici di fare questo dono – ha detto Francesca Albano della Libreria Rinascita Ubik – si tratta di libri in lingua spagnola per i bambini delle scuole e altro materiale didattico”.

Tra il popolo saharawi e i sestesi c’è un legame molto stretto che iniziato quaranta anni fa quando arrivarono i primi bambini a Sesto Fiorentino per essere accolti dalle famiglie locali. La storia del popolo saharawi arriva anche nelle scuole, spiega il presidente dell’associazione Ban Slout Larbi Sandro Volpe, “siamo spesso ospiti nelle scuole per parlare e raccontare la vicenda di questa popolazione. Vicenda che fa ancora più riflettere oggi con una guerra in corso”. Tra i doni sul volo ci sarà anche un macchinario diagnostico. “Ringraziamo tutti coloro che ci hanno donato del materiale – dice Massimiliano Kalmeta dell’associazione Ban Slout Larbi – che porteremo alle famiglie e ai bambini nei campi dei rifugiati”.

Sul volo salirà una quarantina di persone accompagnate dai Comuni di Sesto Fiorentino con la vicesindaco Claudia Pecchioli e la consigliera per le pari opportunità Irene Falchini, la consigliera del Pd del Comune di Firenze Donata Bianchi e gli assessori del Comune di Montemurlo Alberto Fanti e Valentina Vespi. In questo viaggio saranno presenti anche gli attori di una compagnia teatrale di Montemurlo. Il rientro del volo avverrà il 15 aprile.