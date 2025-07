Saldi estivi, si parte il 5 luglio. Costumi, abbigliamento e calzature fra gli articoli più gettonati

FIRENZE – Partiranno anche a Firenze e nella Città metropolitana, come nel resto della regione, i saldi estivi nella giornata di sabato 5 luglio. “Confidiamo in una partenza sensibilmente positiva, – commenta Enzo Nigi, presidente Fismo Confesercenti Firenze – anche perché finora le vendite “in stagione” sono andate abbastanza a singhiozzo, in linea con la difficile situazione per il comparto moda. Come successo anche negli ultimi anni, ciò varrà soprattutto nelle parti di territorio, come l’area Unesco di Firenze, in cui le presenze turistiche svolgono un significativo ruolo di traino economico”. Sessanta i giorni di durata dei saldi, fra 180 e 200 euro la spesa prevista per nucleo familiare, 30% la media sconto nella prima settimana. Cinque gli articoli più gettonati: per la donna costumi, sneakers e calzature, abiti per cerimonia, abbigliamento sportswear, tubino senza maniche; per l’uomo polo e t-shirt, abiti da cerimonia, calzature, giacche e pantaloni.