Salva i suoi tre maremmani prendendoli in braccio dopo una notte di paura

CAMPI BISENZIO – In mezzo a tante notizie drammatiche, ne raccontiamo una che invece vuole essere un messaggio di speranza. Soprattutto per l’amore che lega questo cittadino ai propri cani. Anche loro, infatti, hanno vissuto ore di terrore dal tardo pomeriggio di ieri, mentre l’acqua saliva e non si aveva una reale percezione di quello che stava succedendo. Ma lui non si è perso d’animo e questa mattina è riuscito a portare in salvo i tre maremmani dal luogo dove si trovavano nei pressi dell’autostrada. In che modo? Prendendoli letteralmente fra le sue braccia.