San Lorenzo, il 10 agosto torna la tradizionale festa per il co-patrono di Firenze

FIRENZE – Torna la tradizionale Festa di San Lorenzo, il 10 agosto, organizzata dal Centro Commerciale naturale di San Lorenzo, grazie agli operatori del Mercato Centrale, dei tanti volontari e degli ambulanti, con la collaborazione anche delle due associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio Firenze. La festa del 10 agosto, insieme alle celebrazioni per San Giovanni del 24 giugno e alla Rificolona di settembre, ha infatti un posto privilegiato nel cuore di tutti i fiorentini: è una delle più antiche e sentite dai fiorentini, che ogni anno si riversano davanti all’omonima basilica, non solo per le celebrazioni religiose, ma anche per la tradizionale distribuzione di pasta al ragù, yogurt e panna e cocomero a volontà.

“Questa festa – spiega il presidente del CCN di San Lorenzo Riccardo Bartoloni – è un omaggio alla memoria storica della nostra città. Un momento, un’occasione di ritrovo e di incontro con la comunità, per festeggiare il co-patrono cittadino apprezzare una volta di più la bellezza che quotidianamente ci circonda”. Tutto inizierà il tardo pomeriggio con la sistemazione dei tavoli e i preparativi per la serata. Dalle 21, quindi, l’inzio della festa, con pasta, yogurt e cocomero per tutti. Quest’anno come nell’edizione 2022, sarà presente anche la Croce Rossa Italiana.

“E’ un appuntamento ormai fisso – spiega Massimo Manetti, presidente del Consorzio Mercato Centrale – a cui dedichiamo molto tempo e lavoro, ma che ci riempie di soddisfazione gioia. E’ la festa del nostro quartiere e ricorda la nostra storia, le nostre radici. Da sempre, il Consorzio, anche quest’anno, offre 2 tonnellate di cocomeri”. “Il 10 agosto – conclude Santino Cannamela presidente Confesercenti Città di Firenze – è un evento che unisce, il tessuto commerciale, la cittadinanza e le istituzioni, dalla Città Metropolitana a Palazzo vecchio, all’Arcidiocesi. E’ un momento importante di coesione cittadina e di celebrazione della storia di Firenze”.