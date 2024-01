San Sebastiano: la Misericordia di Campi Bisenzio accoglie dodici nuovi Confratelli

CAMPI BISENZIO – Domenica dalle tante emozioni quella che la Misericordia di Campi di Campi Bisenzio si è appena lasciata alle spalle. Dodici, infatti, fra Confratelli e Consorelle, i volontari che in occasione della festa di San Sebastiano sono entrati a far parte della grande famiglia della Misericordia. Ad accoglierli, a San Lorenzo, una chiesa gremita di persone, fra cui anche il presidente del Coordinamento delle Misericordie Fiorentine, Andrea Ceccherini, e dove il Correttore dell’associazione, don Ivo Marchi, ha concelebrato la Santa Messa insieme a don Massimo Marretti: “Dal volontariato – ha detto nella sua omelia – arrivano sempre risposte coraggiose, ne è una riprova la recente alluvione quando, nonostante le difficoltà del momento, tanti non hanno esitato un secondo a prendere in mano una pala o una scopa per aiutare chi era in difficoltà”. Insieme a loro il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani: “Le sensazioni che hanno contraddistinto gli ultimi mesi sono state di amarezza e dispiacere a causa dell’alluvione, ma adesso guardiamo con fiducia al futuro. Dal 2 novembre non c’è stato un giorno in cui non si sia pensato a lavorare per chi sta vivendo, suo malgrado, un momento difficile. Adesso, dopo quanto vissuto negli ultimi quattro anni, la speranza è che il 2024 sia davvero l’anno della ripresa definitiva e i dodici nuovi confratelli siano motivo di stimolo e di esempio per andare avanti”. La festa è poi proseguita nell’Oratorio della parrocchia di San Lorenzo dove erano presenti anche il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, l’assessore Giulia Della Giovampaola e i Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Campi Bisenzio e San Piero a Ponti, Giorgio Tocci e Francesco Leuter. Nell’occasione sono state consegnate le benemerenze ai Confratelli e alle Consorelle da più tempo impegnati nel servizio e una, “speciale”, al Comandante della Polizia municipale di Campi Bisenzio, Francesco Frutti.