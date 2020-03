Santo Stefano Basket, attività sospesa fino al 3 aprile: “La salute è un bene superiore”

CAMPI BISENZIO – Il Santo Stefano Basket concorda sul fermo imposto a tutto lo sport fino al 3 aprile dal Coni a seguito dell’emergenza Coronavirus. Tutte le attività sportive, come disposto dall’ultimo decreto del presidente del consiglio, erano già state sospese fino al 15 marzo. “Tutti noi – si legge in una nota -dobbiamo fare uno sforzo di responsabilità per contrastare la diffusione del contagio e insegnare ai ragazzi che si può anche rinunciare a qualcosa in ragione di un bene superiore, la salute di tutti. Sarà un periodo anomalo, difficile perché rinunciare al basket è rinunciare ad un pezzo significativo della nostra vita ma necessario. Perché non si può giocare in queste condizioni. Di fronte ad un sistema sanitario al limite, per rispetto anche delle vittime dobbiamo fermarci e ci fermiamo”.