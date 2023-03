Santo Stefano: grande successo per le attività di Minibasket. Vittoria per gli Esordienti

CAMPI BISENZIO – Tanti eventi e tutti di successo per il Minibasket del Santo Stefano. Grazie all’ottimo lavoro di Fabio Manganelli, in collaborazione con la scuola La Pira, la società campigiana ha organizzato un evento conclusivo del progetto sportivo “Giochiamo insieme in school”, andato in scena nei giorni scorsi a Spazio Reale: i partecipanti hanno assistito a una sfida tra due delle squadre […]

CAMPI BISENZIO – Tanti eventi e tutti di successo per il Minibasket del Santo Stefano. Grazie all’ottimo lavoro di Fabio Manganelli, in collaborazione con la scuola La Pira, la società campigiana ha organizzato un evento conclusivo del progetto sportivo “Giochiamo insieme in school”, andato in scena nei giorni scorsi a Spazio Reale: i partecipanti hanno assistito a una sfida tra due delle squadre maggiori dei campigiani. Obiettivo divertirsi e far vedere la bellezza del basket, obiettivo pienamente centrato.

Sabato, inoltre, si è svolta una tappa Scoiattoli alla palestra di Ombrone: 4 squadre e 80 bambini, annate 2015-2016; un grande successo a cui Santo Stefano vuole dare continuità. Tanto divertimento e complicità, tante partite e soprattutto grande entusiasmo: impegno al massimo da parte di tutti i componenti della società e numeri in crescita. In fase di programmazione nuovi eventi che coinvolgeranno sempre Scoiattoli e Pulcini.

Infine, nella seconda fase del campionato, gli Esordienti hanno superato Medicea, ottenendo la vittoria ai punti dopo i tre tempi pareggiati. “Il gruppo sta migliorando: i progressi come singoli e nel collettivo sono tangibili. È una vittoria che dà fiducia in vista delle prossime sfide e che ripaga tutti noi per la pazienza, l’impegno e la fiducia, dopo una prima fase più difficile. Avanti così”, è il commento di coach Fabio Manganelli.