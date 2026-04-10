“Sapori di pace”, i menù di Qualità e Servizi nelle mense delle scuole

SESTO FIORENTINO – Terzo appuntamento con “Sapori di pace” i menù proposti da Qualità e Servizi nelle mense delle scuole per “educare alla pace e offrire uno spunto di crescita e riflessione”. Oggi 10 aprile l’ultimo appuntamento è stato dedicato al Sudan, da tre anni precipitato in una guerra civile che ha provocato centinaia di […]

SESTO FIORENTINO – Terzo appuntamento con “Sapori di pace” i menù proposti da Qualità e Servizi nelle mense delle scuole per “educare alla pace e offrire uno spunto di crescita e riflessione”. Oggi 10 aprile l’ultimo appuntamento è stato dedicato al Sudan, da tre anni precipitato in una guerra civile che ha provocato centinaia di migliaia di vittime e milioni di sfollati in quella che è diventata una delle più grandi crisi umanitarie al mondo. Nelle mense è stato servito il cous cous, un modo per far conoscere questa terra martoriata attraverso i sapori e stimolare curiosità e attenzione per un popolo in cerca di pace. Una rappresentanza dell’amministrazione comunale ha partecipato a questo pranzo speciale presso la scuola primaria Villa La Fonte, manifestando sostegno e condivisione rispetto agli obiettivi dell’iniziativa.