Sara Bosi con Darling in scena alla Lucciola

SESTO FIORENTINO – Un’unica attrice per quattro storie di piccole grandi donne, diverse per sogni ed età. Sara Bosi, già nel cast del film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, porta in scena con lo spettacolo “Darling”, venerdì 17 e sabato 18 aprile alle 21, al Centro Culturale La Lucciola, nell’ambito del Festival Sguardi Sensibili. “Darling” guarda a differenti realtà quotidiane attraverso sinceri sguardi femminili, senza filtri e senza retorica. Le domande che le quattro anime protagoniste del testo pongono quasi inconsapevolmente, sono universali e allo stesso tempo intime, parlano infatti a donne e a uomini, e con loro si interrogano su cosa voglia dire “crescere” e “apparire” nella società e nei rapporti umani di oggi. Domenica 19, sempre alla Lucciola, Alessandro Benvenuti presenterà il suo nuovo libro “Il teatro della sorpresa” edito da Florence Art Edizioni (alle 17, ingresso libero). A seguire (alle 18.30, ingresso libero) il documentario “I mille cancelli di Filippo”, con Filippo Zoi, regia di Adamo Antonacci. Venerdì 24 aprile il festival si chiuderà con “Spazi. Racconto di una fioritura”, spettacolo teatrale di e con Alessia De Rosa, scritto con Andrea Bruni (alle 21 – biglietti 12/10 euro).