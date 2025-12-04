Sara Bosi nuova segretaria del Pd sestese

SESTO FIORENTINO – Sara Bosi è la nuova segretaria del Pd di Sesto Fiorentino. Bosi è stata eletta, dopo le dimissioni presentate da Lorenzo Zambini lo scorso 3 novembre, dall’assemblea comunale del Pd. L’assemblea ha accolto favorevolmente anche la sua proposta di inserire la figura di un vicesegretario, nella persona di Antonio Bindi. “Si apre un percorso significativo – ha detto Bosi – il Pd di Sesto Fiorentino avvierà da subito un ampio percorso di ascolto e di confronto con tutta la comunità sestese in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026, con l’obiettivo di definire un programma ambizioso capace di delineare la Sesto dei prossimi anni e di lavorare con il massimo impegno alla costruzione di una coalizione di centrosinistra ampia, inclusiva e orientata al futuro della nostra città”. “In questa fase particolarmente rilevante per la vita amministrativa, – ha proseguito la segretaria – con Claudia Pecchioli facente funzione di sindaco, il Partito Democratico metterà in campo tutte le sue energie per portare a termine nel migliore dei modi l’attuale mandato insieme agli alleati di governo e per costruire, attraverso ascolto e confronto quotidiano, la Sesto dei prossimi anni”.