ScienzEstate: al via giochi, laboratori e mostre

SESTO FIORENTINO – “Le parole della Scienza: Intelligenza” è il tema della ventiquattresima edizione di ScienzEstate la manifestazione di divulgazione scientifica dell’Università di Firenze, promossa da OpenLab e rivolta a bambini, ragazzi e adulti. L’inaugurazione di ScienzEstate 2026 avverrà domani, giovedì 4 giugno, nell’Aula magna dell’Università di Firenze alle10 in piazza San Marco, 4, con la premiazione dei vincitori e delle vincitrici […]

SESTO FIORENTINO – “Le parole della Scienza: Intelligenza” è il tema della ventiquattresima edizione di ScienzEstate la manifestazione di divulgazione scientifica dell’Università di Firenze, promossa da OpenLab e rivolta a bambini, ragazzi e adulti. L’inaugurazione di ScienzEstate 2026 avverrà domani, giovedì 4 giugno, nell’Aula magna dell’Università di Firenze alle10 in piazza San Marco, 4, con la premiazione dei vincitori e delle vincitrici del concorso “Buona Idea!”, contest aperto alle studentesse e agli studenti delle scuole della Toscana, e un workshop sulle tematiche di quest’edizione.

Anche quest’anno il programma sarà articolato da giugno a settembre in tanti eventi diffusi sul territorio di Firenze e Sesto Fiorentino, proponendo giochi, laboratori, spettacoli, mostre, visite guidate, dimostrazioni. I primi appuntamenti si terranno mercoledì 10 e giovedì 11 giugno al Campus di Sesto Fiorentino in viale delle Idee dalle 18 alle 23, con giochi, spettacoli, dimostrazioni, mostre, laboratori su tematiche legate alle discipline dell’area scientifica e tecnologica (come fisica, biologia, chimica, matematica, informatica, ingegneria, agraria). Sarà possibile, inoltre, effettuare percorsi e visite guidate nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e del Centro Risonanze Magnetiche (Cerm), oltre che nel Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non lineare (Lens) e all’acceleratore di particelle (Labec).