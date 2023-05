Sciopero dei lavoratori del Cartonificio Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Hanno incrociato le braccia oggi per un’ora per ogni turno i lavoratori del Cartonificio Fiorentino. Al centro delle protesta l’utilizzo, non previsto dall’accordo, da parte dell’azienda delle ferie dei lavoratori. La Rsu definisce come una gestione “scandalosa” della cassa integrazione ordinaria da parte della proprietà dell’azienda la Progest. “Ad alcuni lavoratori – […]

SESTO FIORENTINO – Hanno incrociato le braccia oggi per un’ora per ogni turno i lavoratori del Cartonificio Fiorentino. Al centro delle protesta l’utilizzo, non previsto dall’accordo, da parte dell’azienda delle ferie dei lavoratori. La Rsu definisce come una gestione “scandalosa” della cassa integrazione ordinaria da parte della proprietà dell’azienda la Progest. “Ad alcuni lavoratori – si legge in una nota della Rsu – sono state pagate le ferie del 2023, ad altri sono stati pagati i r.o.l. (riduzione orario di lavoro, ndr), del recupero contributivo dei mesi di agosto e settembre 2022 si è persa traccia”. I lavoratori protesteranno perchè, si legge nella nota “non possiamo continuare così, chiediamo alla proprietà la chiusura immediata della Ciga visto che si produce a tre turni e la manutenzione viene fatta in straordinario”. Inoltre la Rsu sostiene che i lavoratori sono costretti a un controllo serrato e continuo delle buste paga non sempre perfette.