Scossa di terremoto nella zona di Pistoia

CAMPI BISENZIO – A “stanarlo” è stato un blitz della Guardia di finanza: scoperto un falso ambulatorio medico. Il risultato di una serie di indagini portate avanti nel tempo dal Comando provinciale di Firenze su direttive del Comando regionale della Toscana. A Campi Bisenzio, infatti, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano Firenze hanno “beccato” […]
CAMPI BISENZIO – Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno e Comune di Campi Bisenzio hanno presentato e cofirmato simbolicamente una targa posta a conclusione dei lavori di rifacimento del fosso di San Donnino del valore di 1,6 milioni di euro, realizzati nell’ambito degli interventi di somma urgenza necessari dopo l’ondata di maltempo del marzo 2025. […]
PRATO – Un minuto di notizie. Anzi, un minuto di “Estra Notizie”. Anche nell’appuntamento di marzo tanti gli spunti di riflessione, a partire dal premio giornalistico “Estra per lo sport”: l’energia delle buone notizie” con la novità delle scuole protagoniste, il progetto di educazione digitale “Connessi e consapevoli”, per dire no al cyberbullismo e un […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]