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Scossa di terremoto nella zona di Pistoia

PISTOIA – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.9 e 4.4 nella provincia di Pistoia, alle 9.40. La scossa è stata avvertita anche a Firenze.

PISTOIA – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.9 e 4.4 nella provincia di Pistoia, alle 9.40. La scossa è stata avvertita anche a Firenze.

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Autore Redazione Redazione