Scritta offensiva alla sede del comitato elettorale di Nucciotti. “Il mio confronto con le persone non si fermerà”

CAMPI BISENZIO – “Parolaio” scritto con un pennarello indelebile sulla porta del proprio comitato elettorale. Questa la brutta sorpresa che stamani ha trovato il candidato sindaco Riccardo Nucciotti (Nucciotti Sindaco e Insieme per Riccardo Nucciotti le due liste che lo appoggiano): “Stamattina è comparsa questa scritta all’ingresso della sede del mio comitato elettorale. Premesso che dare del parolaio a un politico non è certo un esempio brillante di originalità, resto convinto che la dialettica della campagna elettorale debba intendersi come confronto costruttivo e non come occasione per screditare in modo vigliacco un avversario. Voglio quindi rassicurare tutti sul fatto che non ho alcuna intenzione di farmi intimidire e smettere di parlare con le persone per spiegare la nostra visione di città. Le parole, quelle non ostili, sono fondamentali in ogni campagna elettorale”.