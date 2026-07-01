Scuderie Medicee, dal 1 luglio per lavori chiuso il museo Soffici. Da agosto anche la biblioteca 

POGGIO A CAIANO – Da oggi, mercoledì 1 luglio, è chiuso il museo “Soffici e del ‘900 italiano” e dal 1 agosto sarà chiusa anche la biblioteca “Francesco Inverni” in seguito a una serie di lavori che interesseranno le Scuderie Medicee di Poggio a Caiano. Una prima chiusura della biblioteca c’è in questi giorni, dal 1 al 5 luglio, per lavori all’impianto di climatizzazione. Riaprirà lunedì 6 luglio fino al 31 luglio con orario dal lunedì al venerdì dalle 9.30 fino alle 13 e il lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio dalle 14 alle 17. Intanto, dal 1 luglio, per lavori di manutenzione straordinaria, chiude il complesso delle Scuderie Medicee, compreso il museo “Soffici e del ‘900 italiano”, ad eccezione della biblioteca che sarà aperta, come detto, dal 6 al 31 luglio (chiuderà a partire dal 1 agosto). “Abbiamo optato per la chiusura delle Scuderie per importanti lavori che devono essere eseguiti, – commenta il sindaco Riccardo Palandri – si tratta dell’adeguamento dell’impianto antincendio secondo le vigenti normative e che sarà, dunque, messo a norma. Si tratta di una manutenzione straordinaria che interesserà tutto il complesso e che va fatta per la sicurezza delle Scuderie Medicee”.

Una volta che il progetto esecutivo sarà autorizzato dalla Soprintendenza, la previsione è quella di procedere all’approvazione dello stesso e all’affidamento dei lavori. E visto che l’appalto relativo alla gestione dei servizi bibliotecari e museali è terminato il 30 giugno, in considerazione degli imminenti lavori non è stato avviato il procedimento ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto partner nella gestione della biblioteca e del museo per l’immediato affidamento dei servizi di gestione a terzi. “Con il nostro personale – prosegue Palandri – siamo in grado di mantenere aperta la biblioteca per il mese di luglio, ma non riusciamo a mantenere l’apertura dello spazio museale nei mesi estivi. Considerando, inoltre, le indagini preliminari alla struttura che devono essere seguite nelle prossime settimane, la giunta ha deciso per la chiusura totale del museo a partire dal 1 luglio fino alla conclusione dei lavori. Mi dispiace per i fruitori della biblioteca che da agosto non potranno utilizzare quello spazio, ma, purtroppo, non c’erano soluzioni alternative. Inoltre, sono rammaricato per gli appassionati dell’arte che non potranno vedere le opere del museo Soffici ma si tratta di pochi mesi e poi l’intero complesso sarà di nuovo fruibile a tutti. Intanto, con la direttrice del museo, Giovanna Uzzani, stiamo pensando a iniziative sull’arte che terranno ugualmente vivo il museo”. Durante i lavori, non potranno tenersi eventi all’interno delle Scuderie e anche l’ufficio informativo della Pro Loco non sarà attivo. Lo sportello dell’associazione “Senza veli sulla lingua” riceverà nella sede di Prato. Sarà, invece, regolarmente aperto (il 13 luglio) lo sportello “Antenna Europa” situato all’ingresso delle Scuderie.