Scuola Dietro Poggio: pubblicata la gara per il risanamento

CALENZANO – Pubblicata la gara per il risanamento, il completamento e la successiva manutenzione quinquennale della nuova scuola per l’infanzia a Dietro Poggio mediante Project financing. La Giunta comunale ha deliberato nelle scorse settimane la conferma del pubblico interesse della proposta di Project financing arrivata nel 2025 da un operatore privato, individuandolo come promotore e dando mandato agli uffici comunali […]

CALENZANO – Pubblicata la gara per il risanamento, il completamento e la successiva manutenzione quinquennale della nuova scuola per l’infanzia a Dietro Poggio mediante Project financing. La Giunta comunale ha deliberato nelle scorse settimane la conferma del pubblico interesse della proposta di Project financing arrivata nel 2025 da un operatore privato, individuandolo come promotore e dando mandato agli uffici comunali di avviare la procedura ad evidenza pubblica.

La procedura, pubblicata oggi su piattaforma START, ha come scadenza il prossimo 4 agosto. Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti.

La finalità è quella del ripristino strutturale e completamento della nuova scuola dell’infanzia a Dietro Poggio, la cui realizzazione ha visto nel 2022 l’interruzione delle lavorazioni in corso da parte dell’impresa appaltatrice. Ad oggi il cantiere risulta quindi in stato di abbandono: l’obiettivo è quello di completare l’opera per renderla fruibile, recuperando quanto più materiale possibile dell’opera parzialmente realizzata. La durata della concessione è di 5 anni.

“Il valore della concessione – commenta il sindaco Giuseppe Carovani – è stimato in circa 1.9 milioni di euro, di cui850mila euro dal contributo del Comune di Calenzano. Il cantiere fermo a Dietro Poggio è una ferita aperta per il quartiere che vogliamo assolutamente sanare: la gara a evidenza pubblica è il tassello fondamentale per la ripartenza dei lavori. L’obiettivo è terminare la scuola entro un anno”.