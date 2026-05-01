Scuola e lettura: consegnati i libri alle biblioteche di primarie e media di Carmignano

CARMIGNANO – “I libri sono uno strumento di promozione culturale e di inclusione sociale”, sono queste le parole con le quali l’assessore alla pubblica istruzione e cultura Maria Cristina Monni ha accompagnato la consegna alle insegnanti, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 aprile, dei kit di lettura per elementari (“Nazario Sauro”/Comeana, “Quinto Martini”/Seano, “Bogardo Buricchi”/Carmignano) […]

CARMIGNANO – “I libri sono uno strumento di promozione culturale e di inclusione sociale”, sono queste le parole con le quali l’assessore alla pubblica istruzione e cultura Maria Cristina Monni ha accompagnato la consegna alle insegnanti, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 aprile, dei kit di lettura per elementari (“Nazario Sauro”/Comeana, “Quinto Martini”/Seano, “Bogardo Buricchi”/Carmignano) e media “Il Pontormo”. La consegna, avvenuta alla primaria di Seano, ha di fatto costituito l’anteprima di un mese, maggio, promosso da Comune e biblioteca comunale, dedicato alla lettura, con la “Festa del libro”, da venerdì 15 a domenica 17, e il lancio di due iniziative, il “Passaporto del lettore” e il contest “La tua estate tra le righe”, di cui sono stati resi noti i regolamenti. La consegna dei kit librari alle primarie e alla media, una dotazione complessiva di 115 libri, che arricchiranno il patrimonio delle rispettive biblioteche scolastiche, fa parte del progetto del Centro per il per il libro e la lettura (Cepell), con il quale è stato finanziato l’acquisto dei libri, che ha come partner la libreria “Le Storie della Mippa”.

A proposito di regolamenti e di norme di partecipazione, è stato emanato quello relativo al “Passaporto del lettore”: in buona sostanza una sfida, per ottenere un gadget finale a tema letterario, che consiste nel collezionare 20 timbri entro il 12 settembre sul proprio attestato, da ritirare gratuitamente alla biblioteca “Palazzeschi” di Seano o alla “Festa del libro”. I timbri si avranno per ogni libro preso in prestito, dal 18 maggio al 12 settembre, ma si potrà avere anche un bonus extra di tre punti partecipando alla festa stessa. Per i ragazzi dai 9 ai 13 anni, la partecipazione al “Passaporto del lettore” è collegata anche al concorso creativo “La tua estate tra le righe”, il contest per ragazzi delle scuole di Carmignano o iscritti alla biblioteca comunale, che consiste nella rielaborazione creativa di uno o più titoli scelti all’interno della bibliografia ufficiale selezionata dalla stessa biblioteca, composta prevalentemente da testi ad alta leggibilità e formati inclusivi, per garantire a tutti gli studenti pari opportunità di accesso. Il concorso è gratuito. Tre le categorie: “Penna d’oro”, recensione critica del testo scelto; “Orizzonti creativi”, la realizzazione di un’illustrazione o opera visiva; “Storie a strisce”, la produzione di un fumetto o di una novella grafica.