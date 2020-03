Scuole, eventi, sport e mercati: attuazione del DPCM 4 marzo 2020

SESTO FIORENTINO – In queste ore molti appuntamenti locali sono stati rimandati o annullati per l’attuazione del DPCM 4 marzo 2020. Ecco nel dettaglio quanto avverrà a Sesto Fiorentino. E’ sospesa la didattica in tutte le scuole d’ogni ordine e grado, nidi d’infanzia e università, sia pubblici che privati, fino al 15 marzo.

Le misure che sono in vigore fino al 3 aprile sono le seguenti: la biblioteca Ragionieri è aperta. L’accesso e la fruizione delle sale di lettura è subordinata al rispetto delle distanza di sicurezza. Sono sospesi la programmazione della Sala Ragazzi e i corsi della Università dell’Età Libera.

Confermati il mercato del sabato, quelli di filiera corta del martedì a Colonnata e del mercoledì in piazza IV Novembre, quello del giovedì mattina a Quinto Basso e il mercatino in via Cavallotti previsto per mercoledì 1 aprile.

Lo sport e le attività motorie, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. Resta comunque consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive, nonché allenamenti degli atleti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto, senza presenza di pubblico. In ogni caso le singole Associazioni sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti. E’ quindi necessario contattare le singole associazioni, società sportive ed enti gestori per informazioni sulle attività.

Sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche. Gli eventi inclusi nella programmazione della Giornata Internazionale della Donna sono sospesi; è sospesa la seconda giornata di “Operazione Monte”, in programma per il prossimo 15 marzo. Le attività organizzate in collaborazione con la Pro Loco per tutto il mese di marzo sono rinviate. Per gli eventi non organizzati dal Comune si rimanda alle autonome valutazioni degli organizzatori, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto, in particolar modo il rispetto della distanza minima di sicurezza tra le persone.