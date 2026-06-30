Scuole: il Comune avvia un piano per l’adeguamento climatico

SESTO FIORENTINO – Il Comune avvia lo sviluppo di un piano di interventi per l’adeguamento climatico delle scuole del territorio di propria competenza. Lo ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici Fabio Nannini intervenendo durante il consiglio comunale di oggi, martedì 30 giugno. “Gli effetti del cambiamento climatico sono evidenti e i provvedimenti da prendere non […]

SESTO FIORENTINO – Il Comune avvia lo sviluppo di un piano di interventi per l’adeguamento climatico delle scuole del territorio di propria competenza. Lo ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici Fabio Nannini intervenendo durante il consiglio comunale di oggi, martedì 30 giugno. “Gli effetti del cambiamento climatico sono evidenti e i provvedimenti da prendere non più rinviabili. In queste prime settimane di mandato abbiamo avviato lo sviluppo di un piano di interventi pluriennale per adeguare gli edifici scolastici, a partire dalle scuole materne, dal punto di vista climatico ed energetico – afferma l’assessore – In primavera, con una serie di interventi da oltre centomila euro stabiliti dalla precedente amministrazione, si è intervenuti sui nidi comunali, provvedendo all’adeguamento di alcuni ambienti. In prospettiva la priorità sarà da dare alle scuole dell’infanzia, la cui attività prosegue fino al 30 giugno e, successivamente, alle altre scuole”.

“Stiamo intervenendo anche per tamponare l’emergenza attuale, con il noleggio di condizionatori mobili per migliorare subito la vivibilità degli ambienti e che saranno utilizzati anche per i centri estivi che vi si svolgeranno a partire da luglio – dice ancora l’assessore – Per quanto riguarda il metodo di lavoro sulle scuole dell’infanzia, contatteremo i singoli dirigenti per individuare gli ambienti a cui dare priorità qualora non fosse possibile provvedere sugli impianti centralizzati”.