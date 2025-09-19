Se lo sport è un bene comune: in tanti alla tavola rotonda organizzata presso l’Acli di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Bella serata, martedì scorso, a Lastra a Signa nella sede del circolo Acli, grazie a un’interessante tavola rotonda di “Cultura sportiva” come bene comune. Un appuntamento nel corso del quale sono state affrontate tematiche sociali, stili di vita e salute, valori ed etica sportiva. A parlarne, davanti a un folto pubblico, Simone Cardullo, presidente Coni Toscana; Gianni Taccetti, presidente associazione Punto d’incontro e delegato provinciale del Coni Firenze, Maurizio Toccafondi, dell’Ancri, l’Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana (Cavalieri, Ufficiali, Commendatori, Grandi Ufficiali e Cavalieri di Gran Croce); Francesco Conforti, presidente nazionale ANSMeS e presidente provinciale di Ancri Firenze; Leonardo Cappellini, presidente US Acli Toscana; Andrea Da Roit, governatore Area 6 Panathlon Toscana, “sotto l’egida” del nostro collega Pier Francesco Nesti, che ha coordinato la tavola rotonda. Presenti anche il sindaco Emanuele Caporaso e l’assessore allo sport di Lastra a Signa Mirio Bogani oltre a vari soci e dirigenti provinciali e regionali delle associazioni organizzatrici, ovvero le benemerite Coni U.N.V.S. Nesti Pandolfini Le Signe, il Panathlon Firenze Medicea, ANSMeS della Toscana e di Firenze, l’Ancri Firenze, la Fap Acli Firenze e l’US Acli toscana e fiorentina e l’associazione Punto d’incontro. “Grazie a tutti i partecipanti – dicono gli organizzatori – e un ringraziamento particolare agli amici del progetto “Il calcio per tutti” della ASD Lastrigiana Calcio per l’ospitalità al campo sportivo La Guardiana e la pizza “insieme” dopo la tavola rotonda.