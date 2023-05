Selezione pubblica per il direttore scientifico del Museo del figurino

CALENZANO – Il Comune di Calenzano ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo per individuare la figura del direttore scientifico del Museo comunale del figurino storico di Calenzano. Il Museo del figurino storico, che fa parte della rete dei musei di rilevanza regionale, è un organismo permanente e senza fini […]

CALENZANO – Il Comune di Calenzano ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo per individuare la figura del direttore scientifico del Museo comunale del figurino storico di Calenzano.

Il Museo del figurino storico, che fa parte della rete dei musei di rilevanza regionale, è un organismo permanente e senza fini di lucro, aperto al pubblico, al servizio della comunità che svolge attività culturale di archeologia ricostruttiva in scala, per far conoscere ed avvicinare i visitatori alla conoscenza delle figure del costume civile e militare di ogni dimensione, epoca, nazionalità e cultura. Il direttore scientifico è responsabile dell’attuazione e dello sviluppo del progetto culturale e scientifico del Museo, nel rispetto degli indirizzi dell’amministrazione comunale e fornisce al soggetto gestore gli indirizzi per il corretto funzionamento della struttura. È garante dell’attività del museo nei confronti dell’amministrazione, della comunità scientifica e dei cittadini. L’incarico è per il periodo dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2026.

Coloro che sono interessati possono presentare la propria candidatura con relativo curriculum redatto in formato europeo entro e non oltre le ore 13 del 13 giugno 2023. Il colloquio avrà luogo il 20 giugno a partire dalle 9 presso gli uffici del Comune di Calenzano. Per tutti i requisiti richiesti, tutte le informazioni e la domanda di partecipazione, consultare il sito www.comune.calenzano.fi.it