Servizio civile regionale 2026: due posti a Campi Bisenzio per il progetto “Comune digitale”

CAMPI BISENZIO – Interessante opportunità per i giovani di Campi Bisenzio grazie al bando di selezione 2026 per il servizio civile regionale che prevede due posti per il progetto “Comune digitale – Servizi senza barriere”. Il bando è riservato a giovani in età compresa fra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti) residenti o domiciliati in Toscana e la domanda potrà essere presentata entro le 12 del 10 giugno sulla piattaforma https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/. Oltre all’età indicata, i candidati dovranno essere non occupati, disoccupati o inattivi e non devono aver già svolto il servizio civile regionale che ha una durata di dodici mesi e prevede un contributo mensile di 507 euro. Il progetto “Comune digitale – Servizi senza barriere” nasce con lo scopo di rafforzare i servizi e le opportunità per le comunità locali grazie l’innovazione e all’inclusione digitale. Obiettivo dichiarato quello di facilitare l’accesso ai servizi on line della pubblica amministrazione, contribuendo ad accompagnare i cittadini nell’utilizzo degli strumenti digitali. A livello regionale, il bando mette a disposizione 2.396 posti su 399 progetti, finanziati con risorse del Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, nell’ambito del progetto GiovaniSì della Regione Toscana.