Servizio idrico integrato: mozione della maggioranza in Consiglio

SESTO FIORENTINO -“L’acqua, bene pubblico essenziale, deve tornare ad essere gestita tramite una in house pubblica. Come forze di maggioranza abbiamo presentato e discusso una mozione per impegnare l’amministrazione ad esprimere il proprio voto nell’assemblea dell’Autorità Idrica Toscana in direzione di un ritorno alla gestione pubblica della risorsa idrica”. E’ quanto affermato dai capi gruppo di Ecolò Stefano Martella, Andrea Guarducci di Per Sesto, e Irene Falchini di SI chenell’ultimo consiglio comunale hanno presentato una mozione sul servizio idrico integrato.

“Una posizione questa che portiamo avanti da tempo, in coerenza con il programma di mandato. – dicono i capogruppo -La ribadiamo adesso in occasione dei prossimi passaggi che dovranno essere realizzati in AIT, e che porteranno all’individuazione del nuovo modello di gestione del servizio. Riteniamo che si debba superare definitivamente il modello di gestione misto pubblico-privato e crediamo che siano maturi i tempi perché gli enti pubblici riprendano in mano la gestione del servizio. Questo pensiero, che già ha portato molte amministrazioni ad esprimere nel 2018 la precisa volontà di riacquisire un nuovo protagonismo nel determinare le scelte strategiche sulla gestione dell’acqua, riteniamo sia oggi maturo sia dal punto di vista politico che da quello delle capacità tecniche, permettendo così di dare piena attuazione allo spirito del referendum del 2011”.