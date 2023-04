Sestese: è tempo di estate, è tempo di “Foowel Summer Camp”

SESTO FIORENTINO – Cosa fare per scoprire il linguaggio calcistico della Sestese Soccer Academy dentro e fuori dal campo? “Attraverso il “Foowel Summer Camp” – spiegano dalla società rossoblu – ci proponiamo di insegnare a giocare lo stile Sestese. E per mantenere fede alla nostra promessa, abbiamo studiato un programma in cui il calcio è […]

SESTO FIORENTINO – Cosa fare per scoprire il linguaggio calcistico della Sestese Soccer Academy dentro e fuori dal campo? “Attraverso il “Foowel Summer Camp” – spiegano dalla società rossoblu – ci proponiamo di insegnare a giocare lo stile Sestese. E per mantenere fede alla nostra promessa, abbiamo studiato un programma in cui il calcio è il protagonista assoluto di queste imperdibili settimane durante le quali i partecipanti seguono un programma che comprende tutti gli elementi distintivi della filosofia di allenamento della Sestese Soccer Academy, da quelli tecnici a quelli tattici, da quelli mentali a quelli sociali e relazionali. Le sessioni quotidiane, impegnative, ma al tempo stesso divertenti e coinvolgenti, sono dirette da uno staff altamente qualificato e includono esercitazioni individuali, proposte di gruppo, partite a campo ridotto, sfide di abilità e l’integrazione fra calcio e Futsal.

In base all’età dei calciatori, il match analyst della Sestese Soccer Academy propone dei seminari attraverso cui sono analizzate le diverse situazioni-partita al fine di migliorare il potenziale cognitivo, decisionale, tecnico e tattico di ciascun giocatore. All’interno delle tre settimane, oltre al programma dedicato ai giocatori di movimento, è previsto un clinic dedicato specificatamente ai portieri, diretto da Davide Quironi (preparatore dei portieri delle nazionali giovanili italiane) e particolare attenzione sarà dedicata al calcio femminile. Durante il camp i giovani calciatori incontreranno tanti loro coetanei con i quali potranno costruire nuove amicizie in campo e fuori dal campo. “Il nostro obiettivo – concludono dalla Sestese – è chiaro: desideriamo che al termine di questa esperienza i calciatori portino con se ricordi indimenticabili, ma soprattutto conoscenze, fiducia e abilità accresciute insieme a una più profonda comprensione della filosofia Sestese. Quindi, se volete scoprire i segreti del gioco più bello del mondo, scegliete la qualità della Sestese Soccer Academy partecipate ai Foowel Summer Camp 2023”. Per iscrizione, info e costi potete rivolgersi alla segreteria della Sestese: 055 4201042 – WhatsApp 3206807739 – e-mail info@sestesecalcio.it (disponibilità limitata alle capacità degli spazi).