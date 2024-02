Sesto Fiorentino: il sistema elettrico si rinnova. Con il Pnrr lavori di potenziamento su tutto il territorio

SESTO FIORENTINO – Il sistema elettrico di Sesto Fiorentino si rifà il look con gli investimenti di E-Distribuzione e i fondi Pnrr: la società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, dopo aver concluso il piano di potenziamento con i progetti “Resilienza” ed “E-Grids”, in collaborazione con l’amministrazione comunale sta infatti […]

SESTO FIORENTINO – Il sistema elettrico di Sesto Fiorentino si rifà il look con gli investimenti di E-Distribuzione e i fondi Pnrr: la società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, dopo aver concluso il piano di potenziamento con i progetti “Resilienza” ed “E-Grids”, in collaborazione con l’amministrazione comunale sta infatti promuovendo una serie di ulteriori interventi per il restyling della rete elettrica, che ottimizzeranno il servizio e contribuiranno alla digitalizzazione del sistema nonché alla sostenibilità e al decoro urbano.

Nel dettaglio, i tecnici dell’azienda elettrica ricostruiranno alcune linee elettriche nel capoluogo e in diverse frazioni del territorio comunale, con sostituzione del conduttore con nuovo cavo elicord di ultima generazione, più resistente ed efficiente. Saranno, inoltre, effettuati operazioni di restyling in alcune cabine di trasformazione dell’energia elettrica con il rifacimento della componentistica elettromeccanica interna agli impianti, in cui saranno installati apparecchiature motorizzate con conseguenti benefici sia in situazioni ordinarie, grazie ad una migliore qualità del servizio, sia in caso di disservizi, perché con manovre in telecomando sarà possibile isolare il tratto di rete interessato e ripristinare il servizio con bypass temporanei da linee di riserva, cosiddette controalimentanti. Complessivamente, tra fondi Pnrr e di E-Distribuzione, si tratta di un investimento pari a circa 2 milioni di euro. Gli interventi hanno preso il via con l’inizio del 2024 e proseguiranno fino al 2026.

In alcune circostanze i lavori richiederanno delle interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione comunicherà attraverso affissioni alla clientela nella zona interessa. Il piano operativo sarà di volta in volta condiviso con l’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino, che E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione. I lavori rientrano nelle attività di potenziamento del sistema elettrico locale e quest’ultimo progetto specifico Pnrr si inserisce in una più ampia programmazione a livello nazionale: E-Distribuzione sta investendo, infatti, i fondi Pnrr per incrementare la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di fenomeni climatici estremi.

E-Distribuzione informa altresì che attraverso la App IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.