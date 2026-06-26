Sesto Fiorentino: la Polizia denuncia un 15enne italiano per tentata rapina aggravata

SESTO FIORENTINO – A conclusione di un’articolata attività di indagine, gli agenti del Commissariato di Sesto Fiorentino hanno identificato il presunto autore di una rapina avvenuta il 6 giugno scorso all’interno del Parco dell’Oliveta. La vittima, un ragazzo italiano di 14 anni, mentre si trovava con alcuni amici, è stata avvicinata dal 15enne che la invitava a seguirlo in disparte all’interno del parco. Conoscendolo di vista, il giovane si è allontanato dal resto della comitiva. Non appena raggiunto il luogo convenuto, però, il 15enne ha minacciato il suo coetaneo chiedendogli tutti i soldi che aveva con sé. Il 14enne, tuttavia, dopo aver risposto di non avere nulla al seguito, sarebbe stato minacciato con una pistola giocattolo poi riposta all’interno dei propri indumenti. Successivamente il 15enne, chiedendo di mostrargli il telefono per verificare se all’interno della cover ci fossero dei soldi e avere ricevuto risposta negativa, si è allontanato. Denunciato l’accaduto, sono state avviate immediate attività di indagine sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima che hanno consentito di risalire al presunto autore della tentata rapina. Rintracciato all’interno della sua abitazione, è stato denunciato per tentata rapina aggravata.