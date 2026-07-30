Sesto Riformista, interventi in Consiglio sulla scuola

SESTO FIORENTINO – “Durante il Consiglio Comunale ho presentato un’interrogazione sul problema dei trasporti scolastici – ha detto Alessandro Martini di Sesto Riformista. “Abbiamo ricevuto varie segnalazioni sulle difficoltà delle famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole medie Cavalcanti e Brogi per la mancanza del servizio di trasporto scolastico. – ha proseguito Martini – Dalla […]

SESTO FIORENTINO – “Durante il Consiglio Comunale ho presentato un’interrogazione sul problema dei trasporti scolastici – ha detto Alessandro Martini di Sesto Riformista. “Abbiamo ricevuto varie segnalazioni sulle difficoltà delle famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole medie Cavalcanti e Brogi per la mancanza del servizio di trasporto scolastico. – ha proseguito Martini – Dalla risposta dell’amministrazione risulta evidente che non ci sia nell’immediato la prospettiva di una soluzione, rimandando soltanto a un approfondimento su un eventuale utilizzo del Trasporto Pubblico Locale. Auspichiamo che possano essere trovate risorse in futuro per risolvere in autonomia tale problematica, che colpisce maggiormente le zone collinari e piú periferiche”.

“Dopo tre Consigli Comunali, prendiamo atto anche delle difficoltà nello svolgimento dei lavori del Consiglio stesso – ha affermato infine Leonardo Pagliazzi di Sesto Riformista – Delle dieci mozioni all’ordine del giorno, anche ieri ne è stata discussa e votata soltanto una. Ci sembra a questo punto necessaria una riflessione perchè non è rispettoso nei confronti dei cittadini una tale dilatazione delle tempistiche. Non è accettabile discutere a settembre (nella migliore delle ipotesi) una mozione presentata a giugno inerente criticità spesso legate al momento specifico”.