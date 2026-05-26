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Sforzi sindaco: oggi la proclamazione

SESTO FIORENTINO – Damiano Sforzi è il nuovo sindaco di Sesto Fiorentino. La proclamazione è avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio, alla luce dello scrutinio conclusosi nella tarda serata di ieri. Tutti i risultati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino.

SESTO FIORENTINO – Damiano Sforzi è il nuovo sindaco di Sesto Fiorentino. La proclamazione è avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio, alla luce dello scrutinio conclusosi nella tarda serata di ieri. Tutti i risultati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino.