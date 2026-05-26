Sforzi sindaco: oggi la proclamazione

SESTO FIORENTINO – “Sono contentissimo del mio risultato e del risultato delle liste che mi sostengono che hanno fatto un’ottima performance”. Così Damiano Sforzi dopo i risultati elettorali che lo portano ad essere sindaco di Sesto Fiorentino. La sua coalizione formata da Partito Democratico, Avs, PerSesto e M5S, ha ottenuto oltre il 56,29%. I sestesi […]
SESTO FIORENTINO – Tanta gente, la mostra delle foto inedite Ginori, buon vino e bella musica. Ha preso il via, ieri sera, all’Archivio della Ceramica Sestese, un luogo ancora poco conosciuto e tutto da scoprire, l’edizione 2026 di “Buongiorno Ceramica”. La manifestazione è organizzata dal Comune, tramite l’Ufficio Suap e l’Ufficio stampa, con il sostegno […]
PRATO – Torna, con l’inizio di maggio, l’appuntamento con “Estra Notizie”, il contenitore di informazioni da parte di Estra. In primo piano la notizia dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 nell’assemblea degli azionisti e la relativa distribuzione dell’utile con dividendi per oltre 14 milioni, la conferma del valore diffuso generato a beneficio […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]