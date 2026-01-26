Shaolin Quan Fu: il Comune di Signa celebra gli atleti protagonisti ai Campionati nazionali di Kung Fu 2025

SIGNA – Ancora grandi soddisfazioni per lo sport signese. L’associazione Shaolin Quan Fu torna infatti protagonista grazie agli eccellenti risultati ottenuti ai Campionati nazionali di Kung Fu dell’anno scorso, dove gli atleti presenti hanno conquistato numerosi piazzamenti di rilievo, confermando l’alto livello tecnico e umano della scuola. Per questo, nei giorni scorsi gli atleti premiati […]

SIGNA – Ancora grandi soddisfazioni per lo sport signese. L’associazione Shaolin Quan Fu torna infatti protagonista grazie agli eccellenti risultati ottenuti ai Campionati nazionali di Kung Fu dell’anno scorso, dove gli atleti presenti hanno conquistato numerosi piazzamenti di rilievo, confermando l’alto livello tecnico e umano della scuola. Per questo, nei giorni scorsi gli atleti premiati sono stati accolti in Comune dal sindaco Giampiero Fossi e dall’assessore allo sport Marcello Quaresima nell’ambito dell’iniziativa “Atleta del mese”, pensata per valorizzare l’impegno e i risultati dello sport locale.

A distinguersi nelle competizioni nazionali sono stati David Calugarescu, protagonista assoluto con quattro medaglie d’oro, Giorgia Bedogni, che ha conquistato tre medaglie d’oro, Cosimo Rogazione, medaglia d’oro nella categoria esordienti, combattimento 70 kg, Lapo Fani, autore di una straordinaria prestazione con due medaglie d’oro nella categoria bambini, Alessia Vastola, medaglia d’argento nella categoria 16 anni, combattimento 60 kg, Eleonora Bedogni, medaglia d’argento, Alberto Francesca, medaglia di bronzo nella categoria bambini, Mary Nardoni, quarto posto nella categoria bambini, e Mattia Sarti, quarto classificato nella categoria 13 anni. Gli atleti sono arrivati in Comune accompagnati dal maestro Francesco Bedogni, punto di riferimento della Shaolin Quan Fu e figura centrale per la crescita sportiva e personale di tanti giovani del territorio. Il suo impegno costante a Signa rappresenta un valore aggiunto per tutta la comunità, unendo competenza, passione e capacità educativa.

Un momento di condivisione e per evidenziare come i risultati ottenuti siano il frutto di sacrificio, disciplina e lavoro quotidiano, e come la Shaolin Quan Fu rappresenti una realtà capace di portare lustro a Signa, formando atleti che si distinguono non solo per le medaglie conquistate, ma anche per i valori trasmessi. “L’amministrazione comunale – si legge in una nota – ha espresso grande soddisfazione per i successi ottenuti e ha ribadito la volontà di proseguire nel percorso di valorizzazione dello sport locale, sottolineando come la celebrazione degli atleti contribuisca a rafforzare il senso di comunità, promuovere una cultura sportiva sana e offrire modelli positivi alle nuove generazioni”.