Shopping natalizio: in pole position abbigliamento e food

CAMPI BISENZIO – Ultimi giorni di corsa (è proprio il caso di dirlo) per gli acquisti natalizi. Molti di noi sono di fretta, dividendosi ogni giorno tra lavoro e famiglia, figli, spesa e anche la ricerca del regalo da mettere sotto l’albero di Natale si fa nei ritagli di tempo tra un impegno e l’altro. In questi ultimi giorni c’è chi si trova a cercare un regalo tra i molti mercatini di artigianato che propongono curiosità a prezzi variabili: per un “pensierino” o per un regalo “importante”, chi cerca il regalo nei negozi di vicinato e chi va nei centri commerciali. Ma cosa regalare a familiari e amici, parenti e conoscenti? Per i bambini, lo sappiamo è più facile, ci si affida a Babbo Natale e Santa Claus si preoccupa di tutto quanto, per il resto c’è il fai da te. E spesso fare un regalo diventa un impegno stressante anche se non tutti devono fare i conti su 620 regali come sappiamo programma ogni anno la Regina Elisabetta (oltre alle 750 cartolini di buone feste che invia, no whatsapp per la sovrana inglese) certo lei spende per tutto questo 30mila sterline, per noi la cifra, per fortuna, si abbassa notevolmente. Secondo Confesercenti Firenze si aggira su 280 euro a persona stimando un totale di 6-7 regali. Ma cosa acquistare? Sempre secondo Confesercenti le “Top 10 Shopping Natale 2020″ a Firenze e territorio metropolitano vedono al primo posto l’abbigliamento (dal golfino al pantalone, dal vestito ai capi in spalla), al secondo posto il food (se non sai che fare, diceva qualcuno, regala un cesto di prelibatezze culinarie). E’ vero che gli italiani sono poeti, ma non lettori, ma un libro è sempre un ottimo regalo: i libri, secondo Confesercenti conquistano il terzo posto; al quarto posto la tecnologia, videogiochi e giocattoli, e al quinto vini e liquori, seguono gli accessori di moda (dalle borse ai cappelli), l’arredamento per la casa e gli accessori casalinghi e poi gli elettrodomestici, i viaggi e al decimo posto le calzature.