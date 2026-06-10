Shopping sotto le stelle, negozi aperti il mercoledì sera con, eventi e mercatini nel centro storico. Si parte il 17 giugno

LASTRA A SIGNA – “Shopping sotto le stelle”: mercato del piccolo antiquariato e vintage, street food e negozi aperti e tanti altri eventi nel centro cittadino il prossimo mercoledì 17 giugno, a partire dalle 19, in via XXIV Maggio e via Primo Maggio. L’iniziativa fa parte di un progetto di mercatini, street food e laboratori […]

LASTRA A SIGNA – “Shopping sotto le stelle”: mercato del piccolo antiquariato e vintage, street food e negozi aperti e tanti altri eventi nel centro cittadino il prossimo mercoledì 17 giugno, a partire dalle 19, in via XXIV Maggio e via Primo Maggio. L’iniziativa fa parte di un progetto di mercatini, street food e laboratori per bambini promossi dal Comune insieme a Confcommercio e della collaborazione con il CCN Lastra Shopping e i commercianti del centro storico per le aperture dei negozi. Per tutta la serata le vie XXIV Maggio e Primo Maggio si trasformeranno in un vivace percorso tra banchi di antiquariato e modernariato, vintage e creazioni artigianali, in un’atmosfera unica fatta di scoperta e socialità.

E mentre curiosi e appassionati del bric-à-brac potranno passeggiare tra oggetti e collezionismo, sempre in via XXIV Maggio e via Primo Maggio, torneranno i laboratori creativi per bambini e bambine. Un programma ricco e vario, tra novità e attese riconferme, e pensato per stimolare la fantasia e la socialità dei più piccoli. In particolare a partire dalle 19 in via Primo Maggio e via XXIV Maggio Laboratori di gioco musica a cura de “Le arti in gioco” per bambini dai 3 ai 6 anni, dalle 20 Laboratorio di origami a cura di Laura Rockandpainting Art per ragazzi dai 6 ai 12 anni e dalle 21 “Piccoli archeologi alla scoperta del mondo etrusco” a cura di Ricciorto-Legambiente per ragazzi dai 6 ai 12 anni. Sempre in via XXIV Maggio si terrà l’evento “La cena è servita… dai commercianti” a cura del CCN Lastra Shopping (prenotazioni nei negozi aderenti al Centro Commerciale Naturale) e il concerto dei Blue Note pop/rock Orchestra & more. Durante la serata, all’interno dell’iniziativa, si fermerà anche il furgoncino carico di libri e attività e informazioni “La biblioteca si muove” a cura della Biblioteca Comunale. L’iniziativa si ripeterà, con un programma di eventi in elaborazione, anche mercoledì 15 luglio.