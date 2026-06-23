Si chiude InCanto a Villa San Lorenzo

SESTO FIORENTINO – Domenica 28 giugno si chiude il programma estivo della rassegna InCanto 2026 dell’Istituto Ernesto de Martino a Villa San Lorenzo, la presentazione del Cd/libro “Noi de borgata. Le canzoni di Armandino Liberti” a cura di Omerita Ranalli e Sara Modigliani con Sandro Portelli e i canti e le musiche di Banda Jorona, Gianni Bozzo, Sara Modigliani, Simone Saccucci, Piero […]

SESTO FIORENTINO – Domenica 28 giugno si chiude il programma estivo della rassegna InCanto 2026 dell’Istituto Ernesto de Martino a Villa San Lorenzo, la presentazione del Cd/libro “Noi de borgata. Le canzoni di Armandino Liberti” a cura di Omerita Ranalli e Sara Modigliani con Sandro Portelli e i canti e le musiche di Banda Jorona, Gianni Bozzo, Sara Modigliani, Simone Saccucci, Piero Brega E Giampaolo Felici (Ardecore solo). Il cantautore Armandino Liberti ha cantato la sua vita e la periferia romana in canzoni cariche di umanità, rabbia, ironia e coscienza politica, dando voce ad un racconto collettivo fatto di profonde contraddizioni, conflitti, sofferenze ed emarginazione, attraverso uno sguardo partecipe e profondamente umano. “Tutto quello che so me l’ha insegnato la strada”, diceva, e proprio dalla strada nascono le sue canzoni, racconti di ingiustizie, ferite e anche sconfitte ma mai rassegnazione. Il cuore dei suoi brani, mai banali e diretti, è l’idea di un riscatto che nasce dalla lotta collettiva, dalla solidarietà e dalla presa di coscienza che nessuno si salva da solo, nessuno si salva se non si salvano tutti gli altri.

Questo Cd\libro, ultima produzione editoriale del Circolo Gianni Bosio a cura di Nota editore, pubblicato nel 2025, apre la nuova serie della collana “I Giorni Cantati” e restituisce le canzoni di Armandino Liberti attraverso le fonti d’archivio, le interviste, le registrazioni, ma soprattutto attraverso il dialogo con la creatività di tanti musicisti diversi che le reinterpretano a modo proprio e, tutti insieme, ci offrono un incredibile affresco della canzone romana oggi e della sua città “ribelle e mai domata”.