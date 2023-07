Si Cobas: “Una presa di posizione condivisa importante”. Domenica 23 una manifestazione a Campi

CAMPI BISENZIO – “E’ importante la presa di posizione condivisa da tutti i soggetti istituzionali e sindacali presenti al tavolo di oggi. Di fronte all’arroganza dimostrata per l’ennesima volta da Mondo Convenienza, è urgente rilanciare ed allargare la mobilitazione democratica in difesa dei diritti e del lavoro dignitoso”: lo dicono, in una nota, i Si […]

CAMPI BISENZIO – “E’ importante la presa di posizione condivisa da tutti i soggetti istituzionali e sindacali presenti al tavolo di oggi. Di fronte all’arroganza dimostrata per l’ennesima volta da Mondo Convenienza, è urgente rilanciare ed allargare la mobilitazione democratica in difesa dei diritti e del lavoro dignitoso”: lo dicono, in una nota, i Si Cobas, che poi aggiungono: “Un’assemblea di duecento fra lavoratori, cittadini e associazioni del territorio ieri si è riunita davanti ai cancelli di via Gattinella. Da qui è già partito l’appello per una manifestazione di popolo per domenica 23 luglio alle 20 a Campi Bisenzio. Sarà la piazza di coloro che stanno dalla parte di chi sta scioperando da cinquanta giorni per diritti che dovrebbero essere garantiti da leggi e contratti.