Si è spenta a 101 anni Fernanda, simbolo di longevità a Sesto

SESTO FIORENTINO – Aveva compiuto 101 anni il 13 marzo scorso Fernanda, ma ieri, 30 luglio, si è spenta circondata dall’affetto di tutti i suoi cari che le sono stati vicini fino alla fine. Fernanda, infatti, era diventata un simbolo di longevità per Sesto Fiorentino dove risiedeva e dove lo scorso anno, in occasione del […]

SESTO FIORENTINO – Aveva compiuto 101 anni il 13 marzo scorso Fernanda, ma ieri, 30 luglio, si è spenta circondata dall’affetto di tutti i suoi cari che le sono stati vicini fino alla fine. Fernanda, infatti, era diventata un simbolo di longevità per Sesto Fiorentino dove risiedeva e dove lo scorso anno, in occasione del raggiungimento del prestigioso traguardo del secolo di vita, tutta la famiglia si era riunita e le aveva voluto dedicare una grande festa. Alla famiglia di Fernanda le condoglianze della redazione di Piananotizie.