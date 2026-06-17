Si inaugura il campo polivalente e partono gli eventi dell’estate poggese 

POGGIO A CAIANO – Giovedì 18 giugno sarà una giornata ricca di appuntamenti per il Comune di Poggio a Caiano. Si dà il via a “Poggio in vetrina”, parte il “Torneo dei rioni” e, con l’occasione, viene inaugurato il campo polivalente all’interno dell’area del campo sportivo “Martini” (inaugurato a fine aprile). “Poggio in vetrina” si apre con l’inaugurazione della mostra “Pensieri, emozioni, visioni” di Patrizia Bogani, allestita nel salone espositivo “Luigi Corsetti” delle Scuderie Medicee. Il taglio del nastro è previsto alle 18 alla presenza dell’artista e dell’assessore alla cultura Diletta Bresci. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 30 giugno: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18,30. Il sabato solo al mattino dalle 9 alle 13. Alle 20, invece, al campo sportivo “Martini” partirà il diciannovesimo “Torneo dei rioni” che si aprirà con la gara di freccette. Nell’occasione verrà inaugurato il campo polivalente i cui lavori sono da poco terminati. Un’area dove si potranno praticare diversi sport come basket, pallamano e pallavolo. E sarà proprio una partita dimostrativa di pallavolo a inaugurare il nuovo campo. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore allo sport Piero Baroncelli.

Venerdì 19 andrà in scena il secondo appuntamento con “Poggio in vetrina”. Alle 21 in piazza Risorgimento sfilata per le selezioni regionali di Miss Italia e, a seguire, sfilata dei bambini grazie al negozio di abbigliamento “Tipi tosti”.