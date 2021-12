Si perde in bicicletta all’Osmannoro: la Polizia municipale lo riaccompagna a casa

SESTO FIORENTINO – Si era allontanato in bicicletta alla ricerca di un negozio di attezzi da lavoro quando si “perso” tra le strade dell’Osmannoro. E’ accaduto il 21 dicembre scorso ad un uomo di 88 anni residente a Peretola. L’anziano si era allontanato da casa in bicicletta per recarsi ad acquistare alcuni attrezzi da lavoro. […]

SESTO FIORENTINO – Si era allontanato in bicicletta alla ricerca di un negozio di attezzi da lavoro quando si “perso” tra le strade dell’Osmannoro. E’ accaduto il 21 dicembre scorso ad un uomo di 88 anni residente a Peretola. L’anziano si era allontanato da casa in bicicletta per recarsi ad acquistare alcuni attrezzi da lavoro. Non riuscendo a trovare un negozio fornito, sui pedali si era spinto fino all’Osmannoro, dove intorno alle 17,30 è stato notato da una pattuglia della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino nei pressi della rampa della A11.

In stato apparentemente confusionale, l’uomo cercava di fermare le auto in transito per chiedere indicazioni. Assistito finalmente dagli agenti, ha spiegato di essersi perso; è stato quindi riaccompagnato a casa dove l’attendevano con preoccupazione i familiari. Il giorno seguente gli stessi agenti hanno provveduto a riconsegnare al medesimo domicilio anche la bicicletta. Agli agenti va il ringraziamento del sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi: “Un plauso alla nostra Polizia Municipale – dice il primo cittadino – al servizio come sempre della nostra comunità e, in particolare, dei più fragili”.