Si rompe un tubo dell’acqua, chiusura temporanea di piazza Dante

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi informa la cittadinanza che “a causa della rottura di una tubatura, piazza Dante è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono già in corso le operazioni di intervento da parte dei tecnici di Publiacqua, che stanno lavorando per ripristinare quanto prima la normale funzionalità della rete idrica. Per chi è diretto verso Firenze, si consiglia di utilizzare via Rucellai e via Sestini mentre per chi procede in direzione Prato, il percorso alternativo consigliato prevede via Buozzi, via Tintori, via Don Gnocchi e nuovamente via Rucellai. Invitiamo i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria. Per aggiornamenti in tempo reale si invita la cittadinanza a seguire i canali ufficiali del Comune di Campi Bisenzio”.