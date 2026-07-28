Sicurezza, centrodestra all’attacco: “Sostenere che il territorio è presidiato vuol dire essere distanti dalla realtà”

CAMPI BISENZIO – Opposizione all’attacco sul tema sicurezza. I gruppi di centrodestra, infatti (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Impegno Vero), tornano a sollevare il tema della sicurezza sul territorio, “in risposta – spiegano in una nota – alla crescente ondata di episodi che continuano ad allarmare la cittadinanza. È notizia dei giorni scorsi che un tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia locale di Campi Bisenzio ha salvato la vacanza di una famiglia tedesca. A seguito di un furto sulla loro auto gli agenti, allertati dell’accaduto, si sono lanciati all’inseguimento dei malviventi, riuscendo a raggiungerli e fermarli nei pressi di via Barberinese”. “A loro – aggiungono – va la nostra massima stima e gratitudine per la prontezza e la professionalità dimostrate. Tuttavia, quanto accaduto solleva un paradosso inaccettabile: le dichiarazioni dell’assessore alla Polizia locale appaiono sempre più distanti dalla realtà vissuta quotidianamente da chi opera sul territorio. Sostenere che la sicurezza sia la priorità di questa amministrazione è pura propaganda”.

Per poi spiegare: “Mentre l’Assessore parla di “presidio costante” e “collaborazione rafforzata”, la realtà operativa racconta un quadro ben diverso, che i gruppi di centrodestra evidenziano punto per punto: non risulta alcuna reale sinergia con le forze dell’ordine sul territorio; gli agenti, anziché essere impiegati nel controllo del territorio, vengono dirottati sulla pulizia stradale (2 macchine su 3 sono impiegate in questo compito, sottraendole al pattugliamento); da maggio si contano 6 defezioni non rimpiazzate; l’organico è passato da 46 a 40 unità, rendendo impossibile garantire i turni serali (appena 6 sere in tutto giugno, e nulla previsto per luglio e agosto); gli straordinari non vengono sistematicamente pagati da oltre un anno tranne rare eccezioni; non ci sono fondi per nuovi strumenti; le auto in dotazione sono in condizioni pessime, allestite con mezzi usati. Dall’inizio dell’anno è stata acquistata una sola vettura. È doveroso ricordare, inoltre, che questa amministrazione ha già bocciato in consiglio comunale la nostra mozione che chiedeva strategie concrete per migliorare la sicurezza urbana, preferendo l’ideologia alla tutela dei cittadini”.

“È frustrante – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia, Roberto Valerio – dover constatare, ancora una volta, come a fronte di un impegno encomiabile dei nostri agenti, corrisponda un’azione politica deficitaria e priva di visione. Le parole dell’assessore suonano come una beffa di fronte alle condizioni in cui è costretta a operare la Polizia locale. Sostenere che il territorio sia presidiato quando mancano i mezzi, gli uomini e persino il pagamento degli straordinari è offensivo verso chi lavora e verso i cittadini. Non abbiamo bisogno di proclami, ma di atti concreti che questa maggioranza continua a negare, anteponendo la propaganda alla sicurezza reale”.

“Il successo dell’operazione di via Barberinese – aggiungono Paolo Gandola e Nicola Douglas De Fenzi (Forza Italia – Impegno Vero) – dimostra il valore dei nostri agenti, ma evidenzia anche la miopia politica di chi amministra. La sicurezza è un pilastro fondamentale che richiede investimenti, non annunci. La realtà è che il Comando è sotto organico, i mezzi sono fatiscenti e la collaborazione con le altre forze dell’ordine è inesistente. Ci chiediamo: di quale Comune stia parlando l’assessore? I cittadini hanno il diritto di sapere che la sicurezza, per questa amministrazione, non è affatto una priorità, ma solo un tema su cui fare facili promesse”.