Sicurezza, gli obiettivi della maggioranza. E un programma ambizioso: “In arrivo sei agenti di Polizia municipale in più”

CAMPI BISENZIO – Più attenzione alla prevenzione e alla lotta al disagio sociale e al degrado sul territorio: questi gli obiettivi che la maggioranza in consiglio comunale si è prefissata per il 2024 e che ha illustrato in una nota di FareCittà, SI Campi a Sinistra, Sì parco No aeroporto e Movimento 5 Stelle “La nostra idea di “sicurezza” – spiegano – non è intesa come mera azione “securitaria”, ma come un insieme di azioni sinergiche volte alla prevenzione, al contrasto del disagio sociale e al degrado del territorio. Se non si rafforza la solidarietà sociale, se non si promuove il rispetto dei valori civici e la cultura dell’inclusione, la sola azione repressiva non funziona”.

Per questo in occasione dell’ultimo consiglio comunale “ci siamo impegnati a sviluppare un “progetto integrato di sicurezza urbana”, per il benessere dei cittadini. Un progetto ambizioso, realizzabile nel medio termine che vedrà coinvolti associazioni, forze dell’ordine e comitati di quartiere. In prima istanza cercheremo “mappare” il nostro Comune individuando le criticità presenti nelle varie frazioni. Lavoreremo su più fronti, convinti che gli interventi “spot”, non solo non sono efficaci, ma spesso aggravano i problemi. Da qui all’estate il Comune incrementerà l’organico della Polizia municipale di sei unità. Proveremo cosi a creare, almeno nei mesi estivi, un turno serale e nel medio termine saranno utilizzate unità cinofile, che si sono dimostrate molto efficaci. È nostra intenzione, attraverso investimenti dilazionati negli anni, dotare il nostro territorio di telecamere di sorveglianza per aumentare la sicurezza a 360 gradi”.

“Per combattere gli sversamenti illegali di rifiuti è previsto l’acquisto di fototrappole mobili per contrastarli ancora più efficacemente insieme alle discariche abusive. Il punto cardine del nostro protocollo di “benessere urbano” però, sarà incentrato sulla riqualificazione dei centri abitati e sul contrasto al disagio sociale. Eventi, mostre, concerti, apertura di chioschi, luoghi di aggregazione, cura dei parchi urbani, solo attuando queste iniziative, potremo migliorare la vivibilità e la sicurezza nei nostri territori. Saranno favorite politiche di solidarietà sociale, decoro urbano e cura dell’ambiente, attraverso la costituzione di organismi civici di quartiere che opereranno unitamente alle associazioni di volontariato del territorio”.

“L’amministrazione – conclude il comunicato – si adopererà attraverso associazioni di settore per dotare il nostro Comune di educatori di strada, figure professionali che già hanno dimostrato di essere in grado di portare tanti benefici in realtà sociali complesse. Il disagio sociale, soprattutto giovanile, sarà contrastato rafforzando lo sviluppo e la sinergia con le società sportive presenti del territorio. Lo sport è da sempre un mezzo efficacissimo per favorire l’aggregazione sociale. Siamo consapevoli che questo è un programma ambizioso e impegnativo, ma lavoreremo da subito con tutto il nostro impegno e con tutte le energie necessarie per provare a dare le risposte che i cittadini ci chiedono”.