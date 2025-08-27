Sicurezza stradale, un nuovo marciapiedi in via Livornese nella frazione di Porto di Mezzo

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ha ricevuto un finanziamento di 50.000 euro dalla Regione Toscana a seguito della partecipazione a un bando sulla sicurezza stradale dove ha presentato un progetto per la realizzazione di marciapiedi nella frazione di Porto di Mezzo nel tratto fra piazza Gramsci fino all’incrocio con via […]

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ha ricevuto un finanziamento di 50.000 euro dalla Regione Toscana a seguito della partecipazione a un bando sulla sicurezza stradale dove ha presentato un progetto per la realizzazione di marciapiedi nella frazione di Porto di Mezzo nel tratto fra piazza Gramsci fino all’incrocio con via Cesare Pavese. Il marciapiedi sarà sul lato destro della carreggiata in direzione Montelupo per un tratto di circa 140 metri di lunghezza. Per la completa realizzazione del progetto il Comune aggiungerà le restanti risorse per arrivare al quadro economico finale che ammonta a 105.000 euro.

Il nuovo marciapiedi, vista la presenza di passi carrabili e di numerosi accessi alle abitazioni posti a quote diverse rispetto alla sede viaria esistente, avrà un andamento altimetrico che si conformerà il più possibile alle quote attuali degli ingressi delle residenze, garantendo comunque ovunque la larghezza necessaria di 150 cm per il transito nei due sensi di persone in carrozzina e comunque nei restringimenti necessari una larghezza superiore ai 90 cm per consentire il transito a senso alternato di eventuali persone con disabilità.

“Il progetto – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – riguarda la messa in sicurezza dei pedoni con la realizzazione di un nuovo marciapiedi che partirà proprio in prossimità della scuola primaria di Porto di Mezzo. Sull’intervento, non di semplice realizzazione dal punto di vista tecnico a causa di quote diverse della sede stradale, avevamo già pronto un progetto e stanziato finanziamenti, vista anche la richiesta emersa durante alcuni incontri con i cittadini della frazione. Siamo comunque riusciti ad intercettare risorse regionali grazie alla partecipazione ad un bando proprio sul tema della sicurezza stradale che andranno a finanziare quota parte del progetto. Entro fine anno – ha concluso il sindaco- contiamo di poter vedere realizzato il nuovo marciapiede”.