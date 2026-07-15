Sicurezza urbana, al via i gruppi di segnalazione di vicinato

PRATO – Migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio valorizzando la collaborazione fra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine per contrastare situazioni di degrado urbano: con questo obiettivo si è svolto questa mattina al Comando della Polizia locale di Prato l’incontro per illustrare l’intenzione dell’amministrazione ad attivare i “Gruppi di segnalazione di vicinato”, presieduto dall’assessore alla sicurezza urbana Enrico Vellucci con la partecipazione dei rappresentanti delle zone di Maliseti, via Petrarca, Fontanelle, Grignano, Lungobisenzio, piazza Europa – viale Vittorio Veneto, Castellina e Mezzana. I gruppi saranno costituiti su base volontaria e avranno il ruolo di segnalare al proprio coordinatore di riferimento eventuali fatti, circostanze e anomalie che possono costituire un pericolo per la sicurezza del proprio territorio. I coordinatori dei gruppi, che saranno individuati dal Comune e formati dalle forze dell’ordine attraverso una serie di incontri periodici, provvederanno poi a informare tempestivamente il referente della Polizia locale.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i contenuti del protocollo, le linee guida e i dettagli dell’iniziativa, che saranno pubblicati a breve sul sito del Comune insieme alle modalità di adesione ai gruppi. Che partiranno quanto prima, non appena saranno completate tutte le procedure necessarie all’attivazione dell’iniziativa. “Sono soddisfatto dell’interesse dimostrato dai cittadini delle varie frazioni di Prato, che hanno espresso la loro disponibilità a collaborare e contribuire nel rendere la città un posto più sicuro, – ha detto l’assessore Vellucci – si tratta di persone che hanno esperienze pregresse in iniziative simili e che sanno come affrontare queste tematiche. Ho espresso la volontà di incontrare i gruppi anche presso i loro territori di riferimento per valutare insieme e con cura, in caso di necessità, alcune situazioni specifiche”. Come è specificato nel protocollo, per quanto riguarda situazioni di immediato pericolo, i cittadini possono segnalare fatti gravi al numero di emergenza 112 o all’applicazione YouPol, che consente di inviare segnalazioni corredate da immagini e video.