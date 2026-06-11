Signa: approvato il rendiconto 2025. Assessore La Placa: “Cresce la solidità dei conti dell’ente”

SIGNA – Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2025, il documento che fotografa l’andamento economico dell’ente nell’ultimo anno e che conferma la solidità dei conti comunali. “Il risultato complessivo – spiegano – registra un miglioramento rispetto agli anni precedenti, passando dai 21,3 milioni del 2023 agli oltre 25,6 milioni di euro del 2025. Cresce in modo significativo anche la quota di risorse effettivamente disponibili per il Comune, che passa da circa 520 mila euro a quasi 3,5 milioni di euro. Un dato che testimonia la buona gestione delle risorse pubbliche e la capacità dell’ente di mantenere in equilibrio i propri conti, continuando allo stesso tempo a garantire servizi e investimenti per la comunità”.

“Si tratta di un risultato importante che arriva al termine di un lavoro corale che ha coinvolto tutti gli uffici comunali – ha detto l’assessore al bilancio Federico La Placa – e per questo desidero ringraziare il settore servizi finanziari, l’ufficio ragioneria e in particolare Lorenzo Castellani che, in una fase di transizione organizzativa, ha svolto un lavoro prezioso per consentire la predisposizione del rendiconto”. L’assessore sottolinea “i conti del Comune siano solidi e in equilibrio. Abbiamo rispettato tutti i parametri previsti dalla normativa, mantenendo sotto controllo la spesa e garantendo una gestione prudente delle risorse. Questo ci permette di affrontare le sfide future con maggiore serenità e di continuare a investire sullo sviluppo della città. Particolarmente significativo il miglioramento delle risorse disponibili dell’ente, cresciute di quasi 3 milioni di euro rispetto all’anno precedente, così come la conferma di una situazione finanziaria stabile e di una capacità di spesa pienamente sostenibile”.

“Questi risultati non arrivano per caso – ha concluso La Placa – ma sono il frutto di una programmazione attenta e di un costante lavoro di monitoraggio. Continueremo a gestire ogni euro con responsabilità, mantenendo i conti in ordine e garantendo al tempo stesso i servizi ai cittadini e gli investimenti necessari per il futuro di Signa”.

Sul rendiconto è arrivato anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha confermato la correttezza complessiva della gestione finanziaria dell’ente.