Signa celebra i 150 anni dalla nascita di Alimondo Ciampi con la prima edizione del Premio nazionale di scultura

SIGNA – In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita dello scultore signese Alimondo Ciampi, prende il via la prima edizione del Premio nazionale di scultura “Alimondo Ciampi”, un’importante iniziativa promossa dalla Pro loco di Signa, con il patrocinio del Comune di Signa, della Fondazione Alimondo Ciampi, della Banca di Credito Cooperativo Banco Fiorentino Mugello – Impruneta – Signa e della società Progetto Renai. Il concorso nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento artistico contemporaneo, promuovere la tradizione della ceramica e della terracotta, profondamente radicata nel territorio signese, e creare un dialogo tra arte, paesaggio e spazio pubblico. Le opere vincitrici entreranno infatti a far parte di un percorso permanente di scultura contemporanea all’interno del parco dei Renai e di altri spazi pubblici del Comune di Signa. Il premio è aperto ad artisti di ogni età e nazionalità e prevede tre riconoscimenti: il Premio Over 30, con un premio in denaro di 2.000 euro; il Premio Under 30, che comprende un premio di 1.000 euro e una residenza artistica con contributo alla produzione; e il Premio della giuria popolare, del valore di 400 euro, oltre alla possibilità di realizzare una mostra personale negli spazi espositivi comunali.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, mentre le opere finaliste saranno esposte a Villa Alberti, dove una giuria composta da autorevoli personalità del panorama artistico nazionale selezionerà i vincitori. La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’ambito della manifestazione “Aspettando il Natale”, in programma nel centro storico di Signa. “Con questo premio vogliamo rendere omaggio a uno dei più grandi artisti che Signa abbia espresso e, allo stesso tempo, guardare al futuro, offrendo un’opportunità concreta agli artisti contemporanei e ai giovani talenti – ha dichiarato la presidente della Pro Loco di Signa, Letizia Pancani – il Premio “Alimondo Ciampi” rappresenta un progetto culturale destinato a crescere nel tempo e a lasciare un segno permanente sul territorio attraverso opere che entreranno a far parte del patrimonio pubblico. È un’iniziativa che unisce memoria, creatività e valorizzazione delle nostre eccellenze”.

“Celebrare i 150 anni dalla nascita di Alimondo Ciampi significa ricordare un artista che ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia culturale di Signa, – ha affermato il sindaco Giampiero Fossi – questo premio rappresenta un investimento sulla cultura e sulla capacità dell’arte di valorizzare il territorio, creando nuove occasioni di crescita, attrattività e partecipazione. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che lega la tradizione artistica locale all’espressione contemporanea e che contribuirà ad arricchire gli spazi pubblici della nostra comunità”. Tutte le informazioni, il regolamento completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito della Pro Loco. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre attraverso l’apposito modulo on line.