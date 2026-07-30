Signa guarda all’innovazione: presentato MyPorter, il nuovo assistente “intelligente” per le strutture ricettive

SIGNA – Un progetto nato dall’esperienza di Matteo Pellegrini, imprenditore signese che da tempo vive in California ma continua a mantenere un forte legame con la propria città, il signese Matteo Innocenti e l’aretino Federico Frappi. Si chiama MyPorter ed è un assistente basato sull’intelligenza artificiale, integrato con WhatsApp, pensato per supportare le attività ricettive nella gestione dell’accoglienza e dei servizi agli ospiti. L’assistente dialoga con gli utenti in qualsiasi momento della giornata e in diverse lingue, fornendo risposte su check-in e check-out, accessi alla struttura, Wi-Fi, parcheggi, trasporti, regole della struttura e informazioni utili sul territorio. È inoltre in grado di comprendere le richieste degli ospiti, mantenere il contesto della conversazione e, quando necessario, coinvolgere direttamente il gestore per le informazioni che richiedono un intervento umano. L’obiettivo è semplificare la gestione quotidiana delle strutture, migliorare la qualità dell’accoglienza e offrire un servizio sempre disponibile.

Il progetto è stato sperimentato con successo a Signa presso gli Appartamenti La Piazzetta di Pierpaolo Matulli. Durante la fase beta, MyPorter ha affiancato la struttura nella gestione operativa e dell’assistenza agli ospiti, dimostrando concretamente le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata al settore dell’ospitalità. Pierpaolo Matulli ha configurato i 13 appartamenti direttamente su WhatsApp, utilizzando messaggi scritti, note vocali e immagini per inserire capienza e caratteristiche delle unità, orari di check-in e check-out, modalità di accesso e consegna delle chiavi, informazioni su Wi-Fi, parcheggi e trasporti, regole della struttura, suggerimenti su ristoranti e attività del territorio, oltre a contatti medici e numeri di emergenza. Tutto attraverso una conversazione naturale, senza la necessità di compilare lunghi moduli o utilizzare nuovi software gestionali.

“Crediamo che il futuro dell’ospitalità non debba costringere gli operatori a scegliere tra far crescere la propria attività e offrire attenzione agli ospiti – ha spiegato Federico Frappi, co-founder di MyPorter Labs – MyPorter nasce per restituire loro tempo, libertà e controllo. L’intelligenza artificiale comprende le richieste, accompagna ogni ospite durante il soggiorno e coinvolge il gestore solo quando il suo intervento può fare davvero la differenza. Vogliamo permettere a ogni struttura di offrire un’esperienza sempre migliore ai propri ospiti”. “Uso MyPorter da un paio di mesi e già non saprei come fa re senza – ha poi commentato Pierpaolo Matulli, titolare di Appartamenti La Piazzetta – questo tipo di servizio è sicuramente il futuro del nostro settore”.

Decisivo anche il contributo offerto da Matteo Pellegrini. “MyPorter – ha detto il co-founder di MyPorter Labs – é nato a Signa, la mia città natale, insieme al nostro primo host: Pierpaolo Matulli ed é da qui che vogliamo costruire un’azienda capace di trasformare il modo in cui vengono gestiti gli affitti brevi, prima in Italia e poi nel resto del mondo. Crediamo che in futuro ogni host avrà al proprio fianco un assistente basato sull’intelligenza artificiale, capace di gestire le conversazioni con gli ospiti, creare nuove opportunità di ricavo e offrire un’ospitalità migliore. Vogliamo dimostrare che anche da una città come Signa può nascere una tecnologia destinata a cambiare un intero settore”.

“Il fatto che questo progetto sia stato sperimentato proprio nella nostra città – ha concluso il sindaco Giampiero Fossi – dimostra come il territorio possa essere un laboratorio di innovazione e di buone pratiche. MyPorter rappresenta un esempio concreto di come le nuove tecnologie possano sostenere le attività ricettive, migliorando i servizi e valorizzando l’accoglienza. Per Signa è un motivo di orgoglio vedere nascere e crescere iniziative di questo livello grazie a persone che continuano a credere nella nostra comunità e nelle sue potenzialità”.