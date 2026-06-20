Signa introduce gli “Stalli rosa”: un sostegno per donne in gravidanza e famiglie con bambini piccoli. Ecco dove saranno

SIGNA – Il Comune di Signa istituisce gli “Stalli rosa”, aree di sosta riservate a donne in gravidanza e genitori con figli fino a due anni di età. L’amministrazione compie così un ulteriore passo a sostegno delle famiglie, con l’obiettivo di tutelare i diritti dei neo-genitori e agevolarne la mobilità, facilitando l’accesso ai servizi e […]

SIGNA – Il Comune di Signa istituisce gli “Stalli rosa”, aree di sosta riservate a donne in gravidanza e genitori con figli fino a due anni di età. L’amministrazione compie così un ulteriore passo a sostegno delle famiglie, con l’obiettivo di tutelare i diritti dei neo-genitori e agevolarne la mobilità, facilitando l’accesso ai servizi e alle strutture presenti sul territorio. “L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche comunali di sostegno alla famiglia e intende offrire ai neo-genitori un supporto concreto, riconoscendo il valore sociale della maternità e della genitorialità”, ha commentato l’assessore alla viabilità e alla Polizia locale, Eleonora Chiavetta.

Il regolamento per la disciplina della sosta e il rilascio dei relativi permessi è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale. Gli stalli saranno collocati in punti strategici del territorio comunale, in prossimità di attività commerciali, farmacie, ambulatori e servizi di pubblica utilità, in modo da garantirne l’accessibilità. In particolare, saranno installati in piazza della Repubblica, via dei Macelli, via Vecellio, via della Chiesa e piazza Stazione. L’utilizzo degli stalli è riservato esclusivamente ai titolari del “Permesso rosa”, che potrà essere richiesto dai cittadini residenti nel Comune di Signa appartenenti ad una delle seguenti categorie: donne in stato di gravidanza, previa presentazione di idonea certificazione medica; genitori di bambini di età non superiore ai due anni. Verrà rilasciato un unico permesso per ogni nascituro o bambino; in caso di parto plurimo sarà emesso un contrassegno per ciascun figlio.

La richiesta dovrà essere presentata attraverso l’apposita modulistica predisposta dal Comune, disponibile presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale. Le domande potranno essere inviate per mail a permessisosta@comune.signa.fi.it o presentate al Front Office – Ufficio sosta e permessi, c/o Comando di Polizia locale sito in via Santelli 9 previo appuntamento da richiedere via e-mail all’indirizzo permessisosta@comune.signa.fi.it o telefonando al numero 0558794283, il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. Il contrassegno dovrà essere sempre esposto in maniera visibile sul parabrezza del veicolo, è strettamente personale e potrà essere utilizzato esclusivamente in presenza della titolare in stato di gestazione oppure del genitore accompagnato dal minore. Non ne è ammesso l’utilizzo da parte di altri familiari o soggetti terzi.

Gli spazi di sosta saranno gratuiti entro un limite di tempo massimo (tra 90 minuti e 4 ore). Il “Permesso Rosa” non esenta dal pagamento della sosta nelle aree disciplinate da tariffazione (strisce blu) e, nei casi in cui siano previsti limiti temporali, dovrà essere esposto anche il disco orario. La Polizia locale effettuerà controlli periodici per verificare il corretto utilizzo degli stalli e la permanenza dei requisiti dichiarati. L’uso improprio del contrassegno comporterà il suo immediato ritiro e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.