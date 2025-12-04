SIGNA – Nel Comune di Signa, a causa di lavori notturni sulla rete idrica finalizzati alla ricerca e riparazione di “perdite occulte”, dalle 23 di mercoledì 10 alle 4 di giovedì 11 dicembre, si registreranno sospensioni temporanee del servizio e bassa pressione nelle seguenti zone: Indicatore, Colli Alti, Crocifisso, capoluogo (fino a via Santelli). Non saranno interessate le restanti zone di Signa e San Mauro. “In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro”.
Signa, mercoledì 10 lavori notturni alla rete idrica. Problemi con l’acqua e bassa pressione, ecco dove
